Músico que se apresentava na boate é uma das vítimas

O gaiteiro da banda Gurizada Fandangueira, Danilo Brauner Jaques, que tocava na boate Kiss, em Santa Maria (RS), é uma das vítimas do incêndio que matou 232 pessoas neste domingo, 27. A informação foi confirmada por um primo da vítima, que pediu para não ser identificado.

Por telefone, o familiar afirmou que versões de testemunhas indicam que Jaques teria conseguido escapar do fogo e da fumaça, mas voltou para o interior da casa noturna para resgatar a sua gaita. Jaques teria 28 anos e não era casado. Além disso, sua tia, Isolda Brauner, disse por telefone ao Estado que ele também tinha uma empresa, a DB Som, que prestava serviços de locação de estruturas, som e luz para shows.

Uma das principais suspeitas para o início do fogo é o uso de fogos de artifício pela banda no palco. Faíscas teriam atingido o isolamento acústico no teto da boate, feito de espuma.

Homenagem - As vítimas do incêndio foram homenageadas durante a cerimônia de encerramento da reunião da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (CELAC) com a União Europeia. Na ocasião, o presidente do Chile, Sebastian Pinera, abriu seu discurso pedindo aos chefes de Estado e de governo presentes que se levantassem, ficassem de pé e fizessem um minuto de silêncio em respeito às centenas de mortos na tragédia do Rio Grande do Sul.

Durante a reunião fechada dos presidentes, realizada pouco antes, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Antonio Patriota, informou que estava representando a presidente Dilma Rousseff, que havia deixado o país, seguindo direto para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para dar apoio às vitimas da tragédia.

adblock ativo