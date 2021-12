Músico baiano Airton Lee está entre os mortos em acidente na BR-251

O guitarrista da banda de forró Desejo de Mulher, Airton Lee, está entre as 12 pessoas mortas em um acidente envolvendo um ônibus na BR-251, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 19.

A morte do músico baiano, nascido em Euclides da Cunha, foi confirmada pelo amigo e colega de profissão, Anthony Coutinho, através de uma postagem no Facebook. "Mais um amigo com sonhos interrompidos, vítima de acidente. O companheiro Airton Lee, um mestre da guitarra e empresário da banda Desejo de Mulher. Pedimos ao Sr. Jesus Cristo que conforte a família e que permita também alegrar os anjos", dizia o texto.

Em conversa ao Portal A TARDE, Anthony ainda contou que o guitarrista participou em discos de sua banda, Imortal. "Sempre o teremos como parte da banda, afinal, tivemos a honra dele ter gravado as guitarras dos nossos dois primeiros discos".

Airton deixa uma esposa e uma filha de 20 anos.

Capotamento

Um ônibus capotou na madruga desta segunda na BR-251, deixando 11 pessoas mortas e 20 feridas. Ele vinha de São Paulo em direção ao município de Euclides da Cunha, a 325 quilômetros de Salvador.

As vítimas ainda não foram identificadas. Entre os mortos está um bebê de dois meses.

Os feridos foram levados ao Hospital Municipal de Salinas, município mais próximo da rodovia.

