Munição usada para matar Marielle seria de lotes vendidos à PF

A munição que foi utilizada para matar a vereadora Marielle Franco (Psol) na quarta-feira, 14, é de lotes vendidos para a Polícia Federal (PF) de Brasília em 2006. De acordo com informações do RJ-TV, a Polícia Civil já descobriu que a munição é original, que não foi recarregada.

De acordo com a perícia da Divisão de Homicídios, os lotes de munição UZZ-18 foram vendidos à PF de Brasília pela empresa CBC no dia 29 de dezembro de 2006, com as notas fiscais número 220-821 e 220-822.

Os disparos foram efetuados a cerca de dois metros do carro das vítimas, quando um outro automóvel emparelhou. A perícia constatou que os tiros entraram pela parte traseira do lado do carona, onde Marielle estava sentada, e três disparos acabaram atingindo o motorista do veículo.

