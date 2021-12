Mundial: PM dispersa manifestantes com gás lacrimogêneo

Policiais dispersaram com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral um grupo de cerca de 300 manifestantes que tentava se aproximar do estádio Maracanã, antes do início da final da Copa do Mundo, neste domingo - constatou um jornalista da AFP.

Os manifestantes protestavam contra o Mundial, as condições precárias da saúde pública e contra a repressão policial, um dia depois da detenção de 19 ativistas acusados de vandalismo em outros protestos.

adblock ativo