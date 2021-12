Duas mulheres foram flagradas em um ônibus no Distrito Federal completamente nuas. A situação foi registrada por um passageiro na última sexta-feira, 13, quando as duas apareciam sentadas ao lado do motorista.

Em determinado momento, elas chegaram a fazer um "coração" com as mãos, direcionando a "cantada" ao condutor do veículo.

O ônibus havia saído de Taguatinga e ia em direção a Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Segundo o gerente da empresa, as duas mulheres, que aparentavam estar sob efeito de drogas, aproveitaram um momento de desembarque dos passageiros para entrarem no veículo.

Elas foram encaminhadas para uma delegacia da região e podem responder pelo crime de ato obsceno em local público.

Mulheres são flagradas completamente nuas em ônibus do DF

