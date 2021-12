Depois de vizinhos tentarem interferir em sua vida, Patrícia Monken, 38, resolveu deixar um "recadinho" para os demais moradores de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. "Prezados vizinhos, às vezes parece que eu estou matando o meu filho, quando, na verdade, eu só estou colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido do meu bebê. Favor não ligar para o conselho tutelar", disse a mulher em uma faixa instalada na fachada do seu prédio.

A mensagem ainda continuou: "se quer se meter na minha vida, faça as coisas direito. Comece lavando as minhas calcinhas, pagando as minhas contas e resolvendo os problemas por mim". Com humor, Patrícia lança uma promoção: "a cada 5 pacotes de fraldas G ou XG ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho".

Patrícia, que tem um filho pequeno, tomou essa decisão após se chatear com a intromissão de alguns vizinhos, que queriam palpitar na criação do filho dela, até em questões triviais como o fato do menino ter cabelo comprido.

Da Redação Mulher usa faixa para mandar recado irônico para vizinhos intrometidos

adblock ativo