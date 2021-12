Mulher traída expõe ex em outdoor no interior do Ceará

Mulher traída pelo ex-namorado resolveu mandar um recado para ele de uma forma inusitada, em um outdoor. "Tenho outro no lugar" diz parte do recado na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

A mulher assinou o recado apenas como Lili e o destinatário é identificado como Sérgio.

O outdoor foi instalado em frente a um restaurante e diz, "Sérgio, suas escolhas destruíram nossos sonhos de vivermos juntos. Agora tenho outro no lugar".

A imagem foi postada em redes sociais e compartilhada centenas de vezes.

