Mulher tenta se matar para chamar atenção de Luciano Huck

Participando de uma gravação em Fortaleza, no Ceará, o apresentador Luciano Huck interrompeu o trabalho para ajudar a socorrer uma mulher na tarde de terça-feira, 22. De acordo com informações veiculadas por colunistas e pela imprensa local, a mulher teria cortado os pulsos para chamar a atenção do apresentador.

O incidente aconteceu no bairro Novo Mondubim, periferia de Fortaleza. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passa bem. De acordo com informações publicadas no portal R7, a mulher teria dito que Huck não dava atenção para ela e nunca consertou seu carro nem sua casa.

O apresentador do "Caldeirão do Huck" estava na capital cearense para entregar a nova estrutura de uma escola de música. Huck também visitou a comunidade do Titanzinho, onde estão os surfistas de Fortaleza. A reportagem tentou contato com a assessoria da Globo, mas não havia obtido resposta até às 10h30 desta quarta-feira, 23.

adblock ativo