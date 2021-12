Mulher tenta entrar com 'feijão' recheado com cocaína e maconha

Uma marmita "suspeita" chamou a atenção de policiais da Penitenciária 2 de São Vicente, em São Paulo. Após inspeção, foi detectado que a comida escondia feijões falsos recheados com maconha e cocaína.

Uma mulher misturou a droga com arroz, farofa e feijão preto e tentou entrar com o material neste domingo, 26, no presídio. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os falsos feijões pesavam 243 gramas.

Ela foi encaminhada para a delegacia.

adblock ativo