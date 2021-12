Um mulher, não identificada, surtou na última quinta-feira, 20, em um supermercado de Londrina, no Paraná, e quebrou várias garrafas na seção de bebidas do estabelecimento.

Consumidores que faziam compras no Mercadorama, filmaram a cena de desabafo e desespero com a política econômica atual. As imagens mostram a mulher bradando contra o governo Dilma. Assista!

Da Redação Mulher surta em supermercado e quebra prateleira de bebidas

