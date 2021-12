Mulher se irrita em agência bancária de MS e tira a roupa

Ao ser barrada pela porta giratória de uma agência bancária, uma mulher se irritou e acabou tirando a roupa, em Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira, 18. Um dos clientes da agência presenciou a cena e registrou o caso, que logo viralizou nas redes sociais.

Zenilda Duarte, de 52 anos, contou à polícia que tinha retirado tudo o que poderia barrá-la na porta, mas, mesmo assim, não foi o suficiente. A mulher solicitou ao guarda que a revista-se, mas, segundo ela, os funcionários ignoraram a situação, deixando-a irritada.

Depois do ocorrido, Zenilda foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil (DP) de Aquidauana, mas, após ser ouvida pelo delegado titular, ela assinou um termo de compromisso e foi liberada. O caso será encaminhado para o Juizado Especial Criminal da Comarca da cidade, onde a empresária irá responder por ato obsceno.

No Facebook, a mulher desabafou: "Eu me arrependi depois, mostrei meu corpo, mas naquela hora foi uma revolta muito grande, uma má vontade de atender a gente", relatou.

adblock ativo