Mulher se fere com taça e morre ao comemorar vitória do Brasil

Uma mulher de 30 anos morreu após ser atingida no pescoço por pedaços de uma taça de cristal que se rompeu, quando comemorava a vitória do Brasil sobre a Sérvia, no fim da tarde de quarta-feira, 27, no interior de São Paulo. Tamara Maiochi tinha assistido o jogo com amigos, numa casa, no bairro Recanto do Parque, quando todos começaram a vibrar pela vitória que levou a seleção brasileira à próxima fase da Copa da Rússia.

Tamara era de Conchal, também no interior, mas morava sozinha em Itatiba. Em sua página na rede social Facebook, no dia 31 de maio, ela havia postado uma foto em que aparece segurando uma taça com bebida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para perícia. Conforme o delegado da Polícia Civil, Luciano Carneiro de Paiva, embora tudo indique ter se tratado de acidente, será aberto inquérito para apurar a causa da morte. As pessoas que estavam na casa serão ouvidas.

O corpo da vítima levado para a cidade de Conchal, também no interior, onde será velado. O sepultamento está previsto para a manhã de sexta-feira, 29.

