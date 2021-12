Uma mulher resolveu demonstrar seu descontentamento com a alta dos preços de uma forma, no mínimo, inusitada. Ela foi até um supermercado de Londrina, no Paraná, e começou a quebrar várias garrafas de vinho que estavam em uma prateleira.

Outros clientes do estabelecimento que presenciaram a cena registraram a ação da mulher em um vídeo.

Além de jogar as garrafas no chão, a mulher reclama e diz que a culpa pela alta do preço da cerveja é da presidente Dilma Rousseff.

Confira o vídeo:

Da Redação Mulher reclama de preços e quebra garrafas em mercado

