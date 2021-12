Mulher que morreu em queda de prateleiras no Maranhão era funcionária do mercado

A pessoa que morreu no desabamento de prateleiras em um supermercado em São Luís, no Maranhão, na noite de sexta-feira, 2, foi identificada como uma funcionária do Grupo Mateus, dono do mercado que aconteceu o acidente. A vítima se chama Elane Rodrigues e tinha 19 anos.

“É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a público se solidarizar com a família da colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu no acidente ocorrido na loja Mix Atacarejo da Curva do 90, em São Luís, nesta sexta-feira”, informou a empresa.

O Grupo disse ainda que prestará assistência às famílias atingidas. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) informou que vai instaurar um inquérito para apurar as causas sobre o desabamento de prateleiras.

O MPT afirmou ainda que serão cumpridas normas de saúde e segurança de trabalho a fim de evitar novos acidentes no local. Além da morte de Elane, mais oito pessoas ficaram feridas no acidente. O nome dos feridos não foi divulgado.

