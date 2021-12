Mulher perde controle e deixa carro de luxo cair em lago pela 3ª vez

Uma mulher sofreu um acidente em Jundiaí, em São Paulo, deixando seu carro, um BMW, cair em um lago. Essa é a terceira vez que ela sofre esse tipo de acidente, em que um veículo importado cai na água.

Os outros casos aconteceram em Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. Os automóveis são encontrados à venda na internet entre R$ 149 mil e R$ 500 mil.

Após o acidente, a mulher de 31 anos disse que tentou desviar de dois gansos. Ela afirmou que perdeu o controle do carro e só conseguiu parar no gramado. A motorista conseguiu sair do carro de luxo, mas o automóvel caiu no lago.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM). Os bombeiros fizeram buscas para confirmar que não tinha ninguém no automóvel. A polícia pretende investigar os três casos.

adblock ativo