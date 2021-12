Mulher morre após realizar procedimentos estéticos em SP

Uma mulher morreu com uma infecção generalizada após passar por três cirurgias estéticas no mesmo dia. O caso aconteceu em Praia Grande, no litoral do estado de São Paulo.

Segundo informações da família, Daniela Desa Avighi, de 36 anos, realizou três procedimentos: lipoaspiração, peeling para tirar estrias e implante de silicone nos seios, e recebeu alta no mesmo dia.

Entretanto, ela começou a sentir dores, pressão baixa e acabou morrendo. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta segunda-feira, 6, no 1º Distrito Policial de Praia Grande.

Em entrevista ao G1, o irmão de Daniela, Cláudio de Sá Avighi, explicou o que pode ter motivado a morte. "Ela tinha uma infecção generalizada. Segundo o médico que a atendeu, pode ter sido em decorrência da raspagem que ela fez, que foi bem agressiva. Um dos médicos classificou a raspagem como queimaduras de segundo grau. Deram o nome de peeling glúteo, mas foi uma raspagem, que foi feita com bisturi e que retirou a pele", ressaltou.

Cláudio também denunciou que o médico responsável pela cirurgia, realizada no Hospital Canto do Forte, sumiu após a morte da paciente.

De acordo com a direção do hospital, Daniela saiu de lá em boas condições de saúde. O caso será investigado pela polícia local.

adblock ativo