Mulher mata pai e bebe o sangue: "nem um pouco arrependida"

A jovem Rosângela dos Santos de Aguiar, de 22 anos, foi presa na quinta-feira, 15, após matar e beber o sangue do pai no dia anterior, na zona rural de Casserengue, na Paraíba.

Em um vídeo (veja abaixo), a mulher confessa e conta detalhes de como matou o agricultor Geraldo Rivaldo, de 45 anos, e alega que o motivo homicídio foi o fato de o pai tê-la estuprado desde a infância.

Rosângela relata, que antes do assassinato, conversou com a mãe, disse que a amava, mas não a veria mais. Depois encontrou o pai e primeiro atacou com uma faca, e depois efetuou disparos contra o agricultor. Ela ainda diz que desejava arrancar a cabeça do homem e ter pendurado em uma estaca, mas não conseguiu.

Questionada se estaria arrependida, a moça diz: "Não estou nem um pingo arrependida. Mataria de novo e beberia o sangue novamente".

De acordo com o site PB Agora, dois jovens e uma adolescente de 15 anos que são suspeitos de terem participado do crime, foram presos. Com eles, a polícia apreendeu 112 pedras de crack e maconha, duas facas e dois revólveres. Todos foram autuados por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Os dois homens foram levados para o Presídio do Róger e Rosângela para o Presídio Feminino Júlia Maranhão. A adolescente foi encaminhada para uma Casa Educativa.

