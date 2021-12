Mulher leva idoso morto ao banco para tentar sacar aposentadoria

Uma mulher está sendo investigada pela polícia após levar um idoso de 92 anos morto numa cadeira de rodas até uma agência bancária para fazer prova de vida e tentar sacar a sua aposentadoria. O caso ocorreu em uma unidade do Banco do Brasil no dia 2 de outubro em Campinas, São Paulo.

Para despistar os atendentes, a suspeita afirmou que o idoso, seu suposto companheiro, estava passando mal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e acabou constatando que o homem já estava morto há pelo menos 12 horas, o que foi confirmado pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, segundo o G1.

Ainda de acordo com o G1, o idoso era um escrivão aposentado e viúvo. À polícia, a mulher alegou que era companheira dele há alguns anos, mas que não tinha procuração para movimentar a conta. Em nota, o Banco do Brasil disse que a ocorrência não tinha relação com prova de vida do INSS a procuração ou a presença do beneficiário na agência é exigida no contrato de prestação de serviço com a fonte pagadora.

Ela foi conduzida ao 1º Distrito Policial para registro da ocorrência e deve responder por estelionato. O corpo do idoso foi enterrado no dia seguinte.

