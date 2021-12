Mulher infarta em aula de Zumba no Guarujá

Uma mulher morreu na noite desta quinta-feira, 17, depois de passar mal durante uma aula de zumba em Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima foi levada para o Hospital Santo Amaro, mas não resistiu e acabou morrendo.

Segundo informações do site Itaquera, Gabriela Ventura, de 30 anos, sentou no chão e desmaiou minutos depois do início da aula no Club Vila Souza, no centro da cidade. Ela foi levada por alunos e professores para unidade médica que fica a poucos metros do local.

Ainda segundo o site, a assessoria do hospital informou que Gabriela tinha sofrido uma parada cardíaca. A equipe médica tentou reanimá-la, mas não obtiveram sucesso. A suspeita principal é que a mulher tenha sofrido um infarto fulminante.

