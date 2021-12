Mulher flagra marido estuprando adolescente e salva menina

Uma mulher flagrou o próprio marido abusando de uma adolescente de 13 anos em Cubatão, em São Paulo. Ela interrompeu o ato criminoso e ajudou a vítima a acionar a polícia.

O flagrante aconteceu após Valmir de Sousa Santos, de 37 anos, sair de casa dizendo que iria dar uma volta. Logo depois, a mulher dele reconheceu o chinelo do marido em frente a casa da adolescente, que mora no mesmo conjunto habitacional do casal.

A mulher desconfiou e decidiu entrar na casa da vizinha, flagrando o marido violentando a menina, que estava chorando. A garota estava sozinha quando foi atacada pelo homem.

Valmir ainda fugiu após ser flagrado pela mulher, mas ela e a adolescente buscaram a polícia, que conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele confessou o crime e foi reconhecido pela vítima.

