Mulher filma marido sendo executado por policial militar

Uma mulher filmou o momento em que um sargento da PM mata seu marido durante uma discussão. A Polícia Civil pediu nesta segunda, 7, a prisão preventiva do policial. O crime ocorreu no último domingo, 6, em Governador Valadares, em Minas Gerais.

A família da vítima morava no bairro Santa Rita, onde ocorreu o crime, e diz que enfrentava problemas de convivência com o policial desde maio de 2015.

Viviane Silva de Aguiar afirma que a gravação era para usar como prova contra o policial, junto à Corregedoria da PM, mas não esperava que a discussão fosse terminar desta forma.

A vítima, que é caminhoneiro, estava com um facão na mão enquanto discutia com o PM armado. Minutos antes do crime, o homem larga a faca e é surpreendido pelos tiros em sua direção.

Da Redação

