Mulher escorrega e fica pendurada em placa de sinalização

Uma mulher foi resgatada pela polícia após ficar pendurada em uma placa de sinalização na rodovia Anchieta, na região do ABC paulista. Até socorrida, Janidalva Souza, de 43 anos, ficou pendurada a cerca de 6 metros da estrada.

Policiais usaram um caminhão que passava pelo local para resgatar a mulher. O veículo foi estacionado embaixo de Janidalva e policiais conseguiram alcançá-la, retirando do local. Ela não sofreu nenhum ferimento.

De acordo com a TV Record, Janidalva disse que escorregou ao tentar subir na mureta do viaduto. Não há informações do porque ela teria subido no local.

O momento do resgate foi filmado e o vídeo divulgado no Youtube.

