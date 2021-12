Mulher encontra larva em copo de "Cup Noodles"

O Procon do Rio de Janeiro notificou a empresa Nissin nesta quarta-feira, 3, depois que três mulheres registraram queixa no órgão por encontrar larvas e insetos em um copo do macarrão instantâneo Cup Noodles.

De acordo com uma das denunciantes, o produto estava absolutamente lacrado e não havia perfurações no copo nem no plástico.

A Secretaria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Seprocon) encaminhou o registro ao órgão, que deu um prazo de 24 horas para a empresa retirar dos pontos de venda o lote D0892 do produto, como medida preventiva.

O Procon também encaminhou o produto para a Delegacia do Consumidor para que seja feita a perícia e, caso seja necessário, o procedimento criminal.

Em nota, a Nissin informou que "respeita e segue rigorosamente a legislação da Vigilância Sanitária no que dispõe às Boas Práticas de Fabricação e Comercialização" e que as fábricas atendem a rigorosos padrões de qualidade desde a seleção dos fornecedores até a distribuição dos produtos.

A empresa ressaltou que já tomou todas as providências necessárias para investigar a reclamação.

adblock ativo