Mulher em situação de rua é assassinada após pedir dinheiro em Niterói

Uma mulher em situação de rua foi assassinada no sábado, 16, no centro de Niterói, no Rio de Janeiro, após ser baleada por um homem ao lhe pedir dinheiro. O suspeito, Aderbal Ramos de Castro, foi preso pela Polícia Civil.

Aderbal foi identificado através de imagens de câmeras de segurança. Relatos de testemunhas dão conta de que a moradora de rua pediu dinheiro ao suspeito, que sacou uma arma da cintura e a baleou. O revólver calibre 38 foi apreendido.

Identificada como Zilda Henrique dos Santos, a vítima foi encontrada ferida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em sua confissão, o homem alegou que a vítima teria tentado lhe roubar, versão que foi descartada pela polícia, por conta das imagens do incidente.

