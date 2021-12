Mulher é flagrada jogando cachorro de janela de carro

Uma mulher foi flagrada jogando um cachorro pela janela do carro em uma rua movimentada de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 24. O fato foi presenciado por uma motorista, que vinha logo atrás e filmou o ato de crueldade. As imagens foram divulgadas nesta quarta, 26, pelo jornal 'Extra'.

Em entrevista ao Extra, a fashion designer Lidianne Ricci, 30 anos, contou como foi presenciar aquela cena."Era por volta das 9h quando vi a mulher tirando o cachorro e entrando na rua Costa Barros, altura do número 2.653. As pessoas começaram a gritar e xingá-la. O cachorro ficou desesperado, correndo atrás do carro, arranhando a porta, querendo entrar, mas ela arrancou. Até avançou o sinal", relatou.

Lidianne ainda disse que não resgatou o animal, porque sua filha tinha acabado de sair do médico e estava doente. Ela deixou a filha na casa da mãe, próximo ao local do abandono, e voltou para pegar o cão, que não estava mais na rua.

Apesar de ter gravado o ato, as imagens não ajudaram a fashion designer anotar a placa do carro.

Lidianne é dona de três cachorros. Recentemente, um dos cachorros, um pitbull, fugiu de sua casa e acabou sendo atropelado por um carro. "Eu tenho um pitbull que, aos seis meses, saiu correndo para a rua e um motorista passou com o carro em cima dele, de maldade. Quebrou sua bacia e hoje ele anda com dificuldade", disse.

