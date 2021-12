Mulher é atingida por óleo quente após discussão por celular

Aline Cristiane Reis, 24 anos, foi atingida por óleo quente no rosto, após discutir com uma amiga na sexta-feira, 8, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Durante a briga, Aline teria jogado o celular da amiga na água, o que teria motivado a agressão com óleo. A filha e o sobrinho da agressora também foram atingidos.

Aline foi levada para Santa Casa de Misericórdia de Santos, onde está internada até esta terça-feira, 12. As crianças já receberam alta.

A mulher irá registrar um boletim de ocorrência no hospital.

