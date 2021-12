Mulher é arrastada pelo próprio carro durante assalto

Uma mulher foi arrastada pelo próprio carro nesta quarta-feira, 29, após ser vítima de um assalto na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

A ação aconteceu em frente à casa do irmão da vítima e foi registrada por câmeras do segurança do local. Assim que os criminosos levaram o carro, a mulher se agarrou a uma das portas para tentar retirar o filho de 4 anos, que estava na cadeirinha no banco de trás.

Ela foi arrastada por alguns metros e, em seguida, caiu na rua, sofrendo ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. Os assaltantes retiraram a criança do carro e o entregaram à mãe, fugindo em seguida.

O veículo foi abandonado a poucas quadras de onde aconteceu a ação. Dentro dele foi encontrado um celular. Por meio do registro d eligações, a polícia lcalizou três pessoas que foram presas, mas liberadas após comprovada a inocência.

