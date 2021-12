Mulher de Castrinho é baleada após 2 tentativas de assalto

O ator e humorista Castrinho foi vítima de duas tentativas de assalto, em um intervalo de uma hora, na madrugada de sábado, 8, no Rio de Janeiro.

Ele estava acompanhado pela mulher Andréa no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Na segunda tentativa, o carro de Castrinho foi atingido por tiros. Um deles passou de raspão no rosto de Andréa, que foi socorrida para o Hospital Lourenço Jorge e passa bem.

"A primeira tentativa foi na Avenida das Américas. Estava no sinal, dirigindo, e vi que dois menores de idade se dirigiram na direção do nosso carro. Avancei o sinal e consegui escapar. Mas vi que o carro de trás foi assaltado. Como eles atiraram no carro, retornei para socorrer o motorista", disse Andréa, em entrevista ao Uol.

Enquanto os dois se deslocavam para uma delegacia de polícia, foram alvos de mais uma tentativa. "Saíram dois adultos de dentro da van e atiraram à queima roupa. Disseram: 'perdeu, perdeu'. A bala passou de raspão no meu queixo. Isso a 100 metros de uma delegacia! Cheguei tão ensanguentada na 42ª que os detetives ficaram sem ação. Meu rosto está todo perfurado de vidro e de pólvora", afirmou.

Após o caso, registrado na 42ª DP (Recreio), o veículo do casal passou por uma perícia, mas os criminosos ainda não foram encontrados.

adblock ativo