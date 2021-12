Mulher com 1,20 m está grávida de trigêmeas

Uma mulher que sofre com nanismo está grávida de trigêmeas. Maria Dulcineia da Silva, de 35 anos, está grávida há seis meses. De acordo com reportagem da Inter TV Cabugi, no Rio Grande do Norte, os médicos consideram a gestação de alto risco, já que o útero de Maria Dulcineia, que tem 1,20 metro de altura, não tem espaço suficiente para o crescimento dos bebê.

Ela, que foi abandonada pelo marido e pela família e está desempregada, vive na Maternidade Escola Januário Cicco, onde é acompanhada pelos médicos. Ela faz exames constantes de ultrassom para acompanhar o desenvolvimento das filhas, que não apresentou nenhuma alteração.

Os casos de gestação de trigêmeos em anãs é considerado raro, principalmente quando a mulher engravida de forma natural.

