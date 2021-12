Mulher agride jovem em ataque homofóbico em padaria de São Paulo

Uma pessoa foi agredida por uma mulher durante um ataque homofóbico, em uma padaria do bairro da Pompéia, em São Paulos. O incidente é mostrado em vídeos que circulam nas redes sociais, quando a mulher faz ofensas, dá tapas e arremeça objetos contra a vítima.

De acordo com informações do UOL, o caso aconteceu na sexta-feira, 20, e em uma das falas homofóbicas, a agressora diz a um funcionário que tentava acalmar a situação: "Eu não estou falando porra nenhuma. Isso aqui é uma padaria gay?". Ela também foi acusada de declarações transfóbicas e racistas pelos envolvidos.

A agressora foi identificada como Lidiane Biezok, que chegou ao local aparentemente alterada, destratou funcionários e jogou objetos no chão. O gerente do estabelecimento chamou a polícia, que chegou ao local depois de minutos, levando os envolvidos à delegacia, onde boletins de ocorrência foram registrados por funcionários e pela dupla, que foi vítima do ataque homofóbico.

Segundo o veículo, a padaria disse repudiar e lamentar o ato, além de se colocar à disposição das vítimas para o desenrolar do caso.

