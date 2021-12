A auxiliar de produção Fernanda Regina Cézar Santiago, de 30 anos, que foi agredida com uma cotovelada no rosto no último sábado, 16, na cidade de São Roque, interior de São Paulo, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Regional de Sorocaba na noite de sexta-feira, 22.

Ao jornal Folha de S. Paulo, familiares informaram que a moça foi transferida para um quarto e está em observação, pois seu estado de saúde ainda é considerado delicado.

Segundo o irmão da vítima, Eduardo Cézar, de 34 anos, a recuperação de Fernanda depende de um coágulo na cabeça, e ainda não se sabe se ela precisará de cirurgia.

Entenda

Fernanda estava com amigos e discutia com o empresário Anderson Lúcio de Oliveira (Tingo), de 35 anos, na saída do baile de anivesário da cidade. Imagem de câmera de uma loja registraram a agressão. Após a cotovelada, ela caiu no chão, bateu a cabeça e desmaiou. Veja no vídeo abaixo.

Tingo foi preso na última terça-feira, 19, e será indiciado sob suspeita de tentativa de homicídio.

Vídeo

Da Redação Mulher agredida com cotovelada deixa a UTI em São Paulo

