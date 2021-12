Mulher acha rato morto dentro de pacote de arroz

Uma mulher achou um rato morto dentro de um pacote de arroz da marca Brilhante. A cabeleireira Luciele Figueiredo da Silva, de 28 anos, comprou o produto em um supermercado no Distrito Federal.

Ao chegar em casa, ela abriu a embalagem e despejou o grão em uma vasilha, quando ela percebeu que tinha algo junto com o arroz.

O marido da consumidora levou o produto ao supermercado, que recolheu a mercadoria e trocou por outro pacote de arroz. Mesmo assim, o marido de Luciele entrou em contato com o Procon, que orientou o cliente a procurar a vigilância sanitária.

Representantes da distribuidora Arrozeira Pelotas, responsável pela marca, disse ao site R7 que já tinha visto fotos na internet, mas que não foi notificada do problema.

Eles também alegaram que era impossível a presença do animal no arroz, já que o produto passa por peneiras que só permitem a passagem do grão.

