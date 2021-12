Mulher acha lâmina dentro de pão

Uma "surpresa" - nada agradável - movimentou o café da manhã da dona de Eliane Santos, de 35 anos. Ela preparava o desjejum para o pai de 101 anos quando achou um pedaço de lâmina dentro do pão.

Eliane disse que ficou preocupada com a situação. "Assim que cortei, achava que era um plástico, mas aí, quando vi que era a metade de uma lâmina, fiquei muito preocupada. Meu pai tem 101 anos, já imaginou se ele pega o pão e corta sozinho? Ele teria se machucado, com certeza", afirmou ao site G1 do Acre.

Após o susto, Eliane decidiu tirar uma foto e postar no Facebook, como um alerta para as outras pessoas. A publicação viralizou na rede social.

A mulher comprou o produto em um supermercado de Rio Branco, no Acre. De acordo com ela, funcionários do estabelecimento pediram desculpas e ficaram surpresos com o ocorrido.

Eles consideram o episódio um acidente, já que a lâmina é usada no preparo do alimento e pode ter caído sem eles perceberem.

