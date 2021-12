MPT vai instaurar inquérito sobre desabamento em mercado no Maranhão

O Ministério Público do Trabalho no Maranhão (MPT-MA) vai instaurar um inquérito para apurar as causas sobre o desabamento de prateleiras que resultou na morte de uma pessoa e em outros oito feridos, na noite dessa sexta-feira, 2, no supermercado Mix Mateus Atacarejo, em São Luís, no Maranhão.

De acordo com o que órgão informou neste sábado, 3, serão cumpridas normas de saúde e segurança de trabalho a fim de evitar novos acidentes no local (leia a nota completa abaixo). A Associação dos Supermercadistas do Maranhão também se manifestou através de uma nota e informou que está acompanhando o caso.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que ocorreu o desabamento das prateleiras. Através das imagens das câmeras de segurança, também percebe-se o desespero de clientes e funcionários em correrem para fora do local. Os nomes da vítima e dos feridos não foram divulgados.

