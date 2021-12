MPF identificou novos indícios de crime na compra da Covaxin

Cinco novos indícios de crime na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, pelo Ministério da Saúde, foram identificados pelo Ministério Público Federal (MPF). De acordo com a procuradora da República Luciana Loureiro, que vinha conduzindo as investigações na esfera cível, “a omissão de atitudes corretivas” e o elevado preço pago pelo governo pelas doses da vacina tornam necessária a investigação criminal.

A procuradora ainda propôs a abertura de uma investigação criminal sobre o contrato do governo de Jair Bolsonaro com a empresa Precisa Medicamentos. Na avaliação da procuradora, não há justificativa para as inconsistências na negociação, “a não ser atender a interesses divorciados do interesse público”.

A vacina da Covaxin foi a mais cara já comprada pelo governo brasileiro, no valor de R$ 1,6 bilhão por 20 milhões de doses, ou R$ 80,70 por imunizante. Como comparação, uma dose do imunobiológico desenvolvido pela Universidade de Oxford e AstraZeneca custa menos de R$ 20.

Telegramas em poder da CPI da Covid mostram especialistas em saúde pública criticando o valor de US$ 4,10 que o governo indiano alegou ter pagado por uma dose. No Brasil, o preço foi de US$ 15.

A compra da Covaxin foi a única que usou um intermediário, a importadora paulista Precisa Medicamentos. A CPI da Covid vai investigar como a empresa lucrou com a transação de R$ 1,6 bilhão.

O dono da Precisa, Francisco Maximiano, é o mesmo da Global Gestão em Saúde, investigada pelo Ministério Público Federal em Brasília por suspeita de improbidade administrativa na gestão do ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP-PR).

A apuração do MP visa entender por que a empresa recebeu R$ 19,9 milhões para fornecer medicamentos de alto custo para doenças raras que nunca foram entregues ao Sistema Único de Saúde (SUS).

