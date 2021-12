MPF determina que Huck tire cerca de ilha e pague indenização

O apresentador Luciano Huck terá que retirar as boias que cercam sua casa na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A determinação é do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que determinou que a sentença seja cumprida, já que não há mais opção de recursos.

Huck também terá que pagar indenização de R$ 40 mil por danos morais coletivos por conta da degradação ao ambiente. A sentença foi emitida inicialmente em 2011, mas a defesa recorreu, argumentando que o cerco era para realizar maricultura, o que não foi aceito pela MPF-RJ.

