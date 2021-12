MP-RJ denuncia empresário e amigo que filmaram mulheres praticando ioga

O Ministério Público do Estado do Rio (MP-RJ) denunciou o empresário Machado de Sá Roriz e seu amigo Celso Lins Bastos após gravarem vídeos expondo mulheres praticando ioga na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. O vídeo das mulheres praticando acroioga - ioga com acrobacias - foi compartilhado nas redes sociais.

Gravado em agosto, os dois fazem gestos de cunho sexual e aplicam zoom no celular no momento que uma das mulheres ficava de cabeça para baixo. A Polícia Civil indiciou a dupla no dia 17 de agosto.

Ricardo Machado de Sá Roriz e Celso Lins Bastos são acusados dos crimes de perturbação da tranquilidade e ato obsceno, de acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca para o G1.

O processo foi distribuído na 33ª Vara Criminal.

