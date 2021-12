MP pede multa do TSE a Bolsonaro por propaganda antecipada

O Ministério Público Eleitoral pediu nesta sexta-feira, 18, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multe o presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo por propaganda eleitoral antecipada. Mais cedo, ele recebeu e levantou uma camiseta com a mensagem “É melhor Jair se acostumando. Bolsonaro 2022” durante ato organizado para entregar títulos de propriedades rurais em Marabá (PA).

O vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes, assina a representação. De acordo com ele, “além do contexto dos discursos proferidos no evento, houve claro ato consciente de antecipação de campanha, o que é vedado pela legislação eleitoral”.

Antes de mostrar a camiseta ao público e às câmeras, diz Brill de Góes, o presidente Jair Bolsonaro leu o que estava escrito na parte da frente do tecido.

O vice-PGE também pediu a aplicação de multa por uso indevido da máquina pública a outras autoridades, como o deputado federal Joaquim Passarinho (PSD-PA) e o secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Nabhan Garcia. Entre eles, também está o pastor Silas Malafaia.

O pastor criticou, sem citar nomes, “o corrupto, bandido, que saqueou este país”.

Disse ainda que os inimigos do presidente Bolsonaro não prevalecerão. “Saquearam o país, a saúde, roubaram bilhões, esses são os verdadeiros genocidas. Se não têm hospitais e UTIs, é por causa dessa cambada de ladrões”.

Para o vice-procurador, a postura de presidente não se tratou de “mero ato público oficial típico de governo, mas sim de um verdadeiro ato público de campanha eleitoral antecipada, com promoção pessoal do representado Jair Messias Bolsonaro na condição de candidato às eleições de 2022”.

