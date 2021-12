MP pede interdição de piscina em Goiás após acidentes

O Ministério Público de Goiás pretende interromper o funcionamento das piscinas de um condomínio onde aconteceram acidentes no começo deste mês. O MP emitiu uma recomendação para que as piscinas do Residencial Privé das Thermas I sejam fechadas por tempo indeterminado.

Kauã Davi de Jesus Santos, de 7 anos, morreu afogado após ter o braço sugado pelo ralo. Noa mesma piscina, um homem teve a perna presa.

O promotor Giordane Alves Naves, de Caldas Novas, informou em entrevista ao G1 que o motivo da ação é assegurar a segurança dos banhistas.

A piscina só terá o funcionamento liberado quando comprovado que o banho seja completamente seguro.

A recomendação deve ser entregue ao condomínio nesta quarta-feira, 15. Ainda, segundo o promotor, caso a sindicância do local não se manifeste em cinco dias, ele irá entrar com um pedido na Justiça para desativar o local.

