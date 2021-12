MP pede à Justiça conservação do corpo de Adriano da Nóbrega no IML do RJ

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) solicitou à Justiça de Esplanada uma determinação judicial ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) do Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro para que o órgão mantenha "intacto" o corpo de Adriano Magalhães da Nóbrega, até a efetivação do novo exame pericial complementar.

De acordo com informações do MP, a medida deverá ser adotada por conta da revogação do impedimento do enterro do ex-policial, como consequência da extinção, resultante de sua morte, de ações penais ajuizadas contra ele.

