MP garante permanência de funcionários na Defensoria Pública

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira, 18, medida provisória para permanência na Defensoria Pública dos 819 servidores requisitados do Poder Executivo Federal. Assim, todas as 43 unidades da Defensoria Pública da União (DPU) tem o funcionamento garantido.

Os funcionários são responsáveis por dois terços do trabalho administrativo do órgão. As unidades corriam o risco de fechar.

Segundo a DPU, o órgão pode agora trabalhar junto ao Congresso Nacional para solução definitiva de um quadro de pessoal por meio do Projeto de Lei 7.922/2014 ou substitutivo que crie a carreira administrativa própria.

adblock ativo