MP denuncia policiais pela morte de cinco jovens no Rio

Os quatro policiais militares acusados pela morte de cinco jovens no Rio, foram denunciados nesta segunda-feira, 14, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles vão responder por cinco homicídios qualificados, duas tentativas de homicídio qualificados, fraude processual por modificar a cena do crime e posse de arma com numeração adulterada.

Antônio Carlos Gonçalves Filho, Fabio Pizza Oliveira da Silva, Thiago Resende Viana Barbosa e Marcio Darcy Alves dos Santos estão envolvidos no assassinato de cinco jovens, em Costa Barros, na zona norte do Rio, acesso ao Morro da Pedreira, na noite do último dia 28 de novembro.



Na denúncia feita ao Segundo Tribunal do Júri, a 1ª Promotoria de Justiça diz que a morte dos cinco jovens ocorreu por motivo torpe, pois os agentes da lei acreditavam que os rapazes dentro do carro tinham ligação com outro com crime. Os policiais fizeram dezenas de disparos com armas de grosso calibre contra jovens desarmados dentro de um Palio.

O promotor Fabio Vieira dos Santos diz que os policiais militares inovaram artificiosamente a cena do crime de modo a induzir o perito e juiz ao erro. Além disso, a mudança da cena do crime auxiliaria com o falso depoimento prestado na polícia, quando afirmaram "que as vítimas portavam armas e dispararam contra os agentes da lei. Os acusados ainda usaram luvas e alteraram o local inserindo um simulacro de arma de fogo [arma de brinquedo] próximo à roda direita do Palio".

