MP denuncia médico suspeito de abusar de mulheres em consultório

Um cardiologista de Presidente Prudente (SP) é acusado de abusar de pelo menos 15 mulheres ao longo dos últimos dez anos. O suspeito, Augusto César Barreto Filho, de 74 anos, teve nesta segunda-feira, 14, a prisão preventiva requisitada pelo Ministério Público à Justiça.

Ele foi denunciado pelo crime de violação sexual mediante fraude porque teria abusado das mulheres durante consultas médicas. De acordo com a denúncia, as investidas sexuais teriam ocorrido no consultório do cardiologista, na avenida Washington Luiz, área nobre da cidade.

No local, segundo relatos apontados na investigação realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher, ele tocava as partes íntimas das pacientes ao examiná-las. Algumas disseram que ele chegou a encostar nelas o órgão genital.

O crime pelo qual o cardiologista é acusado prevê até 6 anos de reclusão - a pena pode ser aumentada em caso de agravantes. O Ministério Público alega que a prisão é necessária para evitar que novas mulheres sejam vítimas. "Há o risco de que ele continue com esses atos", justifica o promotor Filipe Teixeira Antunes.

Defesa

A defesa do médico alega não ter sido informada ainda sobre o pedido de prisão. Ao ser chamado para prestar depoimento, Barreto Filho negou os crimes e disse que somente se pronunciará em juízo.

