Movimento Passe Livre suspende manifestações em São Paulo

Nesta sexta-feira, 21, o Movimento Passe Livre (MPL) suspendeu novas manifestações em São Paulo. Segundo disse um dos integrantes do grupo, Rafael Siqueira, 38, professor de música e ativista do MPL desde 2006, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, grupos conservadores se infiltraram nas manifestações defendendo propostas diferentes àquelas do movimento, como a redução da maioridade penal.

"A gente acha que grupos conservadores se infiltraram nos últimos atos para defender propostas que não nos representam", disse Siqueira ao jornal paulista. De acordo com ele, o recuo do movimento foi decidido no final da noite de quinta, por consenso, após os incidentes na Avenida Paulista.

O movimento cogitava manter as manifestações em solidariedade às cidades que ainda lutam pela redução da tarifa de transporte coletivo e em favor da retirada dos processos criminais a que respondem alguns manifestantes. Mas de acordo com Siqueira, as agressões a militantes de partidos políticos na manifestação da quinta, 20, em São Paulo e em outras cidades, motivaram o grupo a tomar a decisão de sair da rua. O movimento analisa a possibilidade de manter ou não os atos em outras cidades.

Os integrantes do Passe Livre alegam ainda que grupos supostamente de extrema direita, organizados ou não, levaram às ruas pautas que não representam o MPL, o que gerou preocupação, "já que distorce a iniciativa", disse Siqueira à Folha.

O movimento terá reuniões com aliados como o Movimento Popular dos Sem Terra (MPST), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Ocupação Mauá e Periferia Ativa, para decidir se voltará ou não às ruas.

