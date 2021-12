Movimento contra direito de deficientes é denunciado na web

O Movimento Pela Reforma de Direitos, que pede a reduçao de 'privilégios' para deficientes, teve a página do Facebook denunciada por internautas menos de 24 horas depois da criação e recebeu muitas críticas por seu conteúdo segregador, nesta segunda-feira, 30. Depois da polêmica gerada, eles afirmaram que respeitam "todas as opiniões", mas acreditam que também têm "o direito de expor os nossos pensamentos".

O Movimento afirma que tem uma causa e vai "defendê-la com civilidade". Segundo os organizadores, os objetivos da entidade são: redução em 50% das vagas exclusivas pra deficientes, fim das cotas para deficientes em empresas e concurso público, redução em 50% de filas e assentos exclusivos para deficientes, fim da isenção de impostos na compra de carro zero e fim à gratuidade para deficientes em eventos culturais.

Muitos internautas já afirmaram ter denunciado a página para que seja excluída pelo Facebook; um seguidor comentou em uma imagem do Movimento: "Vamos todos denunciar essa página de mal (sic) gosto, aliás os verdadeiros deficientes são os criadores dessa página, não dá pra acreditar que uma pessoa possa fazer esse absurdo nos dias atuais. LAMENTÁVEL".

Um outdoor colocado em Curitiba, Paraná, com a frase "Pelo fim dos privilégios para deficientes" chamou atenção das pessoas para o Movimento. Um seguidor postou a foto do anúncio e disse: "É fácil se revoltar por não encontrar um vaga no shopping ou no super mercado... Difícil mesmo é tentar se colocar no lugar das pessoas que enfrentam um extremo desafio todos os dias por ter uma limitação física... Vamos por fogo nesse outdoor!!!".

Outdoor colocado em Curitiba, Paraná, chamou atenção das pessoas para o Movimento (Reprodução | Facebook)

adblock ativo