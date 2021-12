Movimento contra deficientes é campanha publicitária

O movimento que pedia 'redução de privilégios para deficientes e foi criticado na internet na segunda-feira, 30, era uma campanha publicitária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Prefeitura de Curitiba. O objetivo era chamar atenção para os problemas enfrentados pela pessoas com deficiência.

A presidente do Conselho, Mirella Prosdócimo, publicou um vídeo com explicações no Facebook do suposto movimento [Assista abaixo]. "Nós sabemos que vocês ficaram chocados com as reivindicações feitas pelo movimento. E esse choque, é o nosso alívio. O desrespeito que aconteceu na internet durou só um dia, mas as pessoas com deficiência enfrentam essa afronta todos os dias", disse.

Mesmo depois da explicação, a página foi criticada pelos internautas. "Nunca, e em momento algum, educa-se uma sociedade incitando ódio. Aliás, se voltarmos no tempo vamos perceber que as grandes catástrofes ocorridas no mundo por manifestações em que incitavam o ódio entre as pessoas. Tenho muito medo que a tal campanha publicitária vire "modinha" e amanhã outros absurdos sejam propagados na Internet, nas ruas e nos veículos de comunicação. Mais amor, por favor!", pediu uma seguidora. "Campanha por uma causa justa, mas de péssimo gosto!", disse outro.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física é comemorado nesta quinta-feira, 3. Para os idealizadores da campanha, esse é momento para discutir o assunto. "Esperamos que cada um que se revoltou, na internet, seja uma voz real na luta pelos nossos direitos. Que não se calem ao ver uma pessoa com deficiência sendo desrespeitada ou discriminada", concluiu, Mirella.







O caso

Uma página intitulada 'Movimento Pela Reforma de Direitos' pedia a reduçao de 'privilégios' para deficientes e teve a página do Facebook denunciada por internautas menos de 24 horas depois da criação, na segunda-feira. A organização colocou ainda um outdoor na cidade de Curitiba, Paraná, onde se lia: "Pelo fim dos privilégios para deficientes".

Muitos internautas denunciaram a página para que fosse excluída pelo Facebook; um seguidor comentou em uma imagem do Movimento: "Vamos todos denunciar essa página de mal (sic) gosto, aliás os verdadeiros deficientes são os criadores dessa página, não dá pra acreditar que uma pessoa possa fazer esse absurdo nos dias atuais. LAMENTÁVEL".

