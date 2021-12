Mourão diz à Globo News que praias do Nordeste estão próprias para banho

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse neste sábado que as praias do Nordeste atingidas pelo derramamento de óleo já estão próprias para banho. "O óleo já foi recolhido. Hoje acredito que não tem mais nenhuma praia suja no Nordeste. Todas estão com óleo recolhido. À medida que vai aparecendo, nós estamos deslocando os especialistas para lá, eles fazem a limpeza e pronto, a praia está em condições de banho", afirmou Mourão, em entrevista à Globo News.

Mourão comentou que a orientação do Ministério da Saúde sobre a impropriedade dessas praias refere-se às que têm manchas aparentes. O vice-presidente citou como exemplo de praias que foram limpas as de Morro de São Paulo (BA). "Morro de São Paulo tinha sido atingida e imediatamente, no dia seguinte, estava em condições de banho", acrescentou. Ele voltou a destacar que o governo está empenhado em encontrar o responsável pelo derramamento do óleo.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o óleo foi encontrado em pelo menos 238 pontos, de 88 municípios dos nove estados nordestinos. O Ibama informou também, em balanço divulgado ontem, que mais de 1 mil toneladas de óleo com areia foram retiradas do litoral nordestino.

