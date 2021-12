Moura Dubeux oferece prêmio de R$ 10 mil

Realizada por meio do Instagram (rede social na internet), a Moura Dubeux lançou a campanha Meu décor de Natal. Inspirada na decoração natalina, a ação vai premiar com R$ 10 mil em vale-compras - para utilização em uma das lojas da Tok&Stok, Etna ou Jacaúna Decorações - o internauta que receber o maior número de "curtidas" das fotos que publicar com decoração de Natal. Para participar, os usuários têm até o dia 20 para publicar as fotos, no modo público, com a hashtag #MeuDecorDeNatal, curtir o perfil da Moura Dubeux (@mouradubeux_oficial) e se cadastrar no hotsite meudecordenatal.com.br. As cinco melhores vão para o Instagram da Moura Dubeux no dia 24.

adblock ativo