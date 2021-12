Motorista invade restaurante com o carro e abandona mulher em estado grave

Um homem perdeu o controle do veículo Corsa que dirigia e invadiu um restaurante em São Caetano do Sul, cidade do ABC paulista, no início da madrugada desta quinta-feira, 27. Ele saiu do carro correndo e deixou uma mulher ferida, em estado grave, no banco do passageiro.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que passava pelo local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levou a vítima para o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Ela sofreu fratura na cabeça e perdeu grande quantidade de sangue e massa encefálica, segundo a GCM.

O restaurante Sete Mares, na Estrada das Lágrimas, teve a fachada de vidro e móveis destruídos pelo impacto do veículo. O motorista foi detido por uma equipe das Rondas Ostensivas Municipais (Romu) na divisa entre São Caetano e São Bernardo do Campo.

O homem, ainda não identificado, relatou aos policiais que estava fugindo em alta velocidade de uma viatura da Polícia Civil que o perseguia. Ele afirmou já ter passado pelo sistema prisional por crime de tráfico de drogas e acreditava que seria morto pela polícia. Com fraturas leves nas pernas, ele foi encaminhado a um pronto-socorro e deve ser liberado após o registro policial de crime de trânsito.

