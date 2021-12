Motorista erra pedais e carro fica pendurado a 15m no ES

Parece até cena de cinema. Um motorista se atrapalhou com a funcionalidade dos pedais e o carro que dirigia dentro de uma garagem bateu e ficou preso na parede do prédio, a 15 metros do chão. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 14, em Colatina Velha, na cidade de Colatina, no Espírito Santo.

De acordo com informações do site Rede TV!, a Polícia Militar contou que o acidente ocorreu após o motorista acelerar em vez de frear o veículo. Na sequência, o carro, em velocidade, quebrou a parede e ficou preso. O motorista, que não teve ferimentos, aguardou dentro do carro a chegada do Corpo de Bombeiros.

Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que o carro é retirado; veja:

Da Redação

